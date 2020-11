GNR apreendeu três armas de fogo em Santiago do Cacém

A Guarda Nacional Republica de Santiago do Cacém apreendeu, esta terça-feira, três caçadeiras e 260 cartuchos calibre 12, no âmbito de um processo de violência doméstica, no concelho de Santiago do Cacém.Fonte da GNR explicou ao CM que a detenção das armas de fogo ocorreu "no âmbito de uma investigação, na qual os militares da GNR apuraram que o suspeito, um homem de 62 anos, ameaçava com recurso a arma de fogo a companheira de 58 anos e o filho de 30 anos".Os militares do Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) deram cumprimento a um mandado de busca domiciliária, tendo sido apreendidas "três caçadeiras e 260 cartuchos calibre 12" especificou a mesma fonte.O suspeito foi constituído arguido, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Santiago do Cacém.