GNR atropela motard em perseguição

Um homem ficou ferido com gravidade após a moto em que seguia em fuga à GNR ter sido abalroada por um carro-patrulha, em Azeitão, Setúbal.O acidente ocorreu pelas 11h00 de segunda-feira, após o motard, bombeiro numa corporação de Lisboa, ter sido mandado parar.Foi visto numa condução errática e a moto não tinha matrícula. Acelerou para tentar fugir, mas perdeu o controlo do motociclo e despistou-se. Os militares, que seguiam no seu encalço, não conseguiram evitar o embate.A moto não estava matriculada nem tinha seguro. O motociclista foi transportado ao hospital, suspeitando-se de uma perfuração do pulmão.