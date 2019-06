GNR baleado em Coimbra foi operado e pode ter alta hoje

O guarda principal Hugo Pires, militar da GNR ferido a tiro no sábado pelo condutor de uma viatura na qual seguiam mais dois homens, em Cernache, Coimbra, foi operado esta segunda-feira. Os médicos removeram-lhe estilhaços de um dos projéteis disparados, sendo possível que o militar tenha alta esta terça-feira.O militar está internado no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra e recebeu esta segunda-feira a visita do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita. Na pessoa de Hugo Pires enalteceu a coragem de todos os militares da GNR.A Associação Nacional de Sargentos da GNR (ANSG) denunciou esta segunda-feira que esta situação deixou três autoestradas (A1, A14 e A17) sem patrulhamento porque os militares atacados tinham sido desviados.