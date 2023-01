Um guarda da GNR, com cerca de 25 anos, sofreu ferimentos, na manhã deste domingo, numa perna, provocados por um disparo acidental com a própria arma, em Águeda.O acidente ocorreu na rua do campo de futebol, em Fermentelos, quando a patrulha do posto de Albergaria-a-Velha, abordou um suspeito.O guarda foi assistido no local e levado, pelos bombeiros de Águeda, para o hospital de Aveiro.