GNR caça 70 mil cigarros ilegais em Coimbra

A Unidade de Ação Fiscal (UAF) da GNR apreendeu 70000 cigarros em Soure, Coimbra. O tabaco, que seria comercializado ilegalmente, foi descoberto durante uma ação de fiscalização rodoviária.



Os dois ocupantes do veículo, de 32 e 55 anos, não tinham qualquer documentação comercial ou aduaneira comprovativa do pagamento do Imposto Especial sobre o Consumo e IVA. A mercadoria poderia valer 14 mil euros se chegasse ao mercado.

