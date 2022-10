A GNR já deteve este ano 72 pessoas pelo crime de incêndio florestal, o número mais elevado dos últimos cinco anos.





Os distritos de Viseu e Vila Real foram aqueles onde se verificou a maioria das detenções, com 13 e 11 pessoas apanhadas pelo crime de incêndio doloso, respetivamente. A GNR identificou ainda 1076 pessoas pelo crime negligente de incêndio florestal, mais 219 do que em igual período no ano passado.