Dois condutores foram identificados pela GNR por terem nos veículos onde viajavam aparelhos detetores dos radares fixos e móveis das autoridades, em Santarém.

As situações ocorreram durante ações de fiscalização em vias rápidas no Ribatejo.Os suspeitos, de 52 e 77 anos, tinham no carro dispositivos que os alertavam da presença do controlo de velocidade onde estavam a passar. O uso destes aparelhos, que podem custar entre 150 e 700 euros, é proibido, pelo que foram apreendidos pela GNR. Este ano, a GNR de Santarém já apreendeu nove aparelhos. Os utilizadores pagam uma multa entre 500 e 2500 euros.