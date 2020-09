GNR caça cadastrado a roubar bebidas alcoólicas em casa

Aproveitou uma saída precária da cadeia de Izeda, Bragança, onde cumpria uma pena de oito anos de prisão por furtos, para escapar à Justiça. Mas esta quinta-feira, Bicha, alcunha pela qual o ladrão cadastrado é conhecido, foi apanhado pela GNR dentro de uma casa que tinha arrombado para furtar bebidas alcoólicas, em Souto, Terras de Bouro. Ainda durante esta quinta-feira foi conduzido ao estabelecimento prisional para cumprir os três anos de pena que ainda lhe restam.Foi o proprietário que, ao chegar a casa, cerca da 01h00, se apercebeu que uma das janelas da moradia tinha sido arrombada. Alertou a GNR de Terras de Bouro, que fez deslocar uma patrulha à residência. Os militares entraram na habitação com o proprietário, verificando que a janela que dava acesso à cozinha se encontrava aberta. O dono da casa apercebeu-se de imediato que no rés do chão faltavam diversas garrafas de bebidas alcoólicas.Os militares fizeram uma busca à casa, acabando por encontrar o ladrão, escondido num dos quartos do primeiro andar. Foi detido de imediato. Já no posto da GNR de Terras de Bouro, para onde foi conduzido e quando foi identificado, os militares perceberam que se tratava de um cadastrado em fuga, que tinha beneficiado de uma saída precária há vários meses e que não tinha regressado à cadeia. O ladrão, de 42 anos, natural do concelho de Terras de Bouro, foi esta quinta-feira presente a um juiz do Tribunal de Vila Verde e entregue na cadeia.