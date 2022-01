GNR caça casal de assaltantes de casas em Torres Vedras

Uma operação da GNR num bloco de apartamentos da praia de Santa Rita, Torres Vedras, levou à detenção de um casal suspeito de vários assaltos, sobretudo a casas na região.De acordo com fonte oficial da GNR, logo às primeiras horas da manhã foi dado cumprimento a mandados de busca e detenção emitidos pelo tribunal, no âmbito de um inquérito em curso. A rusga musculada apanhou o casal – ele com 42 anos e ela com 30 – desprevenido, tal como os vizinhos, que pouco ou nada sabiam sobre os visados na operação. As buscas estenderam-se a mais duas casas e a um veículo, mas não foi revelado que materiais foram recuperados e apreendidos. A dupla está indiciada por furtos qualificadas e deverá ser hoje presente a tribunal.