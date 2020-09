A GNR capturou esta terça-feira o recluso, de 36 anos, que fugiu da cadeia de Pinheiro da Cruz, em Grândola, na segunda-feira de manhã.



Ao que o CM apurou, os militares encontraram o fugitivo em Ferrarias, no mesmo concelho, numa zona de mato junto a uma estrada.





A fuga ocorreu enquanto os guardas prisionais efetuavam uma revista à cela do prisioneiro.Este aproveitou e fugiu do pavilhão do regime aberto. Falta-lhe cumprir dois anos de uma pena de seis por furto qualificado.