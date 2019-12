GNR caça jogo ilegal em casa do Benfica. Uma pessoa foi detida

A casa do Benfica de Felgueiras foi alvo de buscas, esta segunda-feira, por parte do Núcleo de Investigação Criminal da GNR. Em causa está uma operação de combate aos jogos de fortuna e azar e apostas ilegais. Foram realizadas 12 buscas domiciliárias e sete em estabelecimentos comerciais em Felgueiras e Amarante.Na casa do Benfica foram apreendidos computadores, máquinas e outro equipamento informático. Ao fecho desta edição doestava confirmada pelo menos uma detenção.Esta investigação durava há já um ano e meio e levou à realização de buscas também em cafés, em pelo menos um bar, em escritórios e casas. O Comando Geral da GNR do Porto remeteu a divulgação dos resultados para esta terça-feira.