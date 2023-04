A GNR deteve em flagrante um ladrão que assaltava um café na Costa de Caparica. O homem, de 33 anos, foi surpreendido por uma patrulha que reparou no gradeamento levantado do estabelecimento. Os militares foram verificar a situação e nessa altura o assaltante saiu a correr. Foi apanhado poucos metros depois e constatou-se que aquele era o segundo assalto na mesma noite. Tinha em sua posse 280 maços de tabaco e 506 euros em numerário, furtados dos dois estabelecimentos. Presente no Tribunal de Almada no mesmo dia, recolheu em prisão preventiva.