GNR caça ladrões de ourives

Dupla aproveitou-se da distração dos funcionários para levar as peças. Crime ocorreu em Coina.

Por J.T. | 08:53

A GNR do Montijo deteve no Laranjeiro, em Almada, um homem de 29 anos suspeito de furtar peças de uma ourivesaria em Coina, em fevereiro.



Um cúmplice já tinha sido detido na Pontinha, tendo a GNR intercetado mais este suspeito. Estão já em preventiva.



Na altura, a dupla aproveitou-se da distração dos funcionários para levar as peças.



Um dos empregados foi agredido ao tentar impedir a fuga.



Foi ainda apreendida cocaína e um dispositivo que desmagnetiza alarmes de lojas.