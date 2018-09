Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR caça predador e resgata adolescente

Militares localizaram menina desaparecida há uma semana em acampamento improvisado, em Odemira.

Por João Carlos Rodrigues | 01:30

Uma semana depois do desaparecimento, a GNR caçou Nuno Carias, o homem de 47 anos que fugiu com uma menina de 15. Foram encontrados num acampamento improvisado no meio de um pinhal na zona de Longueira, próximo da praia de Almograve, no concelho de Odemira.



A menor tinha fugido de casa, em Vila Nova de Milfontes, depois de, alegadamente, ter dito aos pais que estava apaixonada pelo homem e os progenitores se terem oposto à relação, que já durava há vários meses. No dia 20, depois de combinar com Nuno Carias, pegou em 300 euros dos avós e numa tenda e fugiu de casa. A mãe apresentou queixa à GNR no dia seguinte e foram lançados apelos nas redes sociais.



Na tarde de sexta feira, depois de um alerta dado por populares, a GNR, que estava no terrenos com equipas da Unidade Intervenção e munida de mandados de detenção, descobriu um acampamento improvisado e avançou. "A menina foi encontrada bem de saúde, pelo menos aparentemente, e o suspeito foi detido sem oferecer resistência", disse ao CM fonte oficial da GNR.



"Depois disso, foi levada ao hospital e encaminhada ao Gabinete de Medicina Legal, ficando sob observação. Nesta situação já foi acompanhada pela família", adiantou a mesma fonte.



O homem, que foi presente a tribunal para primeiro interrogatório, incorre num crime de atos sexuais com adolescente e outro de abuso sexual de criança se for comprovado que os abusos ocorreram quando a menor tinha 14 anos.



PORMENORES

Preso com droga

Nuno Carias, conhecido em Vila Nova de MilFontes como servente e mariscador, escondia ainda 1105 sementes de canábis, cinco plantas de canábis e 500 euros em dinheiro.



Sem condições

A menor e Nuno Carias terão deambulado pela zona de Milfontes na última semana, acampando em zonas isoladas, sem acesso a eletricidade nem água e sem as mínimas condições de higiene.



Libertado

Presente este sábado no tribunal judicial de Ourique, Nuno Carias saiu em liberdade com termo de identidade e residência e apresentações bidiárias no posto da GNR da área de residência.