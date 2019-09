GNR caça quase 16 mil condutores sem cinto de segurança em oito meses

A GNR realiza entre esta segunda-feira e domingo, em todo o país, a operação ‘Proteção Máxima, Risco Mínimo’, que incidirá na fiscalização do uso de cinto de segurança por parte dos condutores, bem como da instalação de adequados sistemas de retenção (cadeirinhas) nas viaturas.Os militares do dispositivo territorial e da Unidade Nacional de Trânsito da GNR irão ainda fiscalizar o uso de capacetes por parte dos motards.De resto, de janeiro a agosto, a mesma força de segurança identificou quase 16 mil condutores que conduziam sem cinto e se arriscavam a andar com crianças em viaturas sem as cadeirinhas adequadas.No mesmo período, foram ainda apanhados 638 ‘motards’ sem capacete, e outros 739 sem a necessária licença para conduzir estes veículos.Em 2018, acrescenta a GNR, foram cerca de 19 mil os condutores apanhados sem cinto ou com uso inadequado do mesmo, e 1446 os detetados sem as cadeirinhas para transporte de crianças.As patrulhas, refere a GNR, irão agora sensibilizar os condutores para a importância da utilização dos dispositivos de segurança passiva, especialmente no caso dos motociclistas.