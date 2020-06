GNR caça traficante em barco insuflável em Valença

A GNR de Valença deteve, na sexta-feira, um traficante de 25 anos que acabava de atravessar a fronteira no rio Minho, num pequeno barco insuflável, com quase 300 doses de liamba. A droga, que seria introduzida no mercado português, deveria render perto de três mil euros.











O traficante foi surpreendido por elementos do Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Valença, durante uma ação de patrulhamento numa antiga fronteira, entre Portugal e Espanha, usada nas rotas do contrabando.