GNR com álcool tem acidente em Pombal

Um sargento-chefe da GNR de Aveiro foi detido por colegas do posto de Pombal, depois de se ter despistado com uma viatura caracterizada, com a qual alegava estar em patrulha. Além de ter acusado taxa-crime de álcool (1,51 g/l), não tinha documentos que o habilitassem a conduzir a viatura da GNR.O sinistro ocorreu pela 01h40 de quinta-feira, em Rabã, Pombal. A patrulha encontrou o condutor fora do carro. Os militares depressa verificaram estar perante um colega, pois o mesmo estava fardado e com arma no coldre. O primeiro teste de alcoolemia feito no local acusou positivo.Por não poderem deter um superior hierárquico, os militares chamaram um sargento-mor. Conduzido ao posto de Pombal, o sargento-chefe acusou 1,51 g/l de taxa de álcool. Teve de ser conduzido ao hospital, pois aparentava estar ferido. Por ordem do Ministério Público, o caso baixou a inquérito. Fonte oficial da GNR confirmou ao CM o incidente, referindo que foi instaurado um inquérito interno ao militar.