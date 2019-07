GNR condenado por desviar dinheiro de multas

Um militar da GNR, que respondia por crimes de peculato, falsificação de documento, abuso de poder e corrupção, foi esta terça-feira condenado, através de cúmulo jurídico, a uma pena de 5 anos de prisão, suspensa na sua execução por igual período.A confissão foi um dos aspetos valorizados pelo Tribunal de Portimão para optar por uma pena próxima do limite mínimo.O guarda, de 45 anos, estava acusado de ficar com parte do dinheiro das multas que passava aos automobilistas, em Lagos.Autuava os condutores por diversos tipos de infrações mais caras, mas depois fazia o registo das coimas como tendo sido por estacionamento indevido, mais baratas, apoderando-se da diferença do dinheiro.O facto de o militar pretender trabalhar sozinho e por atuar sempre nos mesmos locais gerou suspeitas. O guarda colocava-se num cruzamento para detetar infrações de condutores, como falar ao telemóvel ou não usar cinto de segurança.Depois, cobrava essas multas mas registava-as como sendo por estacionamento indevido, cujo montante é inferior. Como a generalidade dos automobilistas era estrangeira, conseguia que assinassem os autos e falsificava as cópias.Os crimes foram praticados entre outubro de 2015 e março de 2018.O militar da GNR foi detido por inspetores do Departamento de Investigação Criminal de Portimão da Polícia Judiciária, em junho de 2018, numa investigação que contou com a colaboração da GNR.