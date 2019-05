GNR cria 'Dragão Verde' para apelar ao Fair Play na final da Taça de Portugal

A Guarda Nacional Republicana lançou este sábado um apelo ao Fair Play durante a final da Taça de Portugal entre Sporting e FC Porto, tendo como mascote um "Dragão Verde".

"Neste dia de festa e, para muitos, de convívio em família, a GNR apela a que os excessos na estrada e entre adeptos sejam apenas de Fair Play", pode ler-se no comunicado.

A criação da "mascote" para o Fair Play na final da Taça já está a gerar indignação nas redes sociais.







A GNR apela ainda que os adeptos sigam as seguintes indicações:

- Conduza evitando euforias e distrações, porque pode ser fatais;

- Adote uma condução atenta e defensiva, no sentido de contribuir para a redução dos índices de sinistralidade rodoviária;- Evite manobras que possam resultar em embaraço para o trânsito ou contribuir para a ocorrência de acidentes;- Planeie a viagem para o estádio e o regresso aos locais de origem, evitando excessos de velocidade:- Não exceda a lotação do veículo;- Garanta, consoante os casos, o uso adequado do cinto de segurança e/ou dos sistemas de retenção para crianças;- Não ingira bebidas alcoólicas;- Note que é PROIBIDO estacionar nas autoestradas e nos seus acessos, nomeadamente nas imediações do Estádio do Jamor, na autoestrada A5.