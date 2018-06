Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR da Feira deteve oito suspeitos de tráfico de droga, furto e recetação

Maioria dos detidos tem antecedentes criminais pela prática dos mesmos crimes.

12:47

A GNR de Santa Maria da Feira deteve oito suspeitos de tráfico de droga, furto e recetação naquele concelho do distrito de Aveiro e em Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, informou esta quinta-feira aquela força de segurança.



Em comunicado, a GNR esclarece que a operação envolveu a participação de 57 militares do Comando Territorial de Aveiro e levou à detenção de sete homens e uma mulher com idades entre os 25 e os 60 anos, no âmbito de uma investigação que durava há cerca de um ano.



De acordo com a GNR, foram realizadas oito buscas domiciliárias e uma não domiciliária, que levaram à apreensão de 731 doses de haxixe, nove doses de MDMA, 825 euros em dinheiro, nove telemóveis, dois computadores portáteis, um 'tablet', dois relógios, dois LCD, um motociclo, uma moca e três armas brancas.



Segundo a GNR, a maioria dos detidos tem antecedentes criminais pela prática dos mesmos crimes.