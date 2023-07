GNR dá golpe em rede de tráfico e faz 17 detidos em São Brás de Alportel

A investigação da GNR por tráfico de estupefacientes decorria há cerca de um ano. Numa megaoperação realizada na quarta-feira, acabaram detidas 17 pessoas - 14 homens e 3 mulheres, entre os 19 e os 60 anos - no concelho de São Brás de Alportel.









“Estamos a falar de uma rede que já tinha alguma dimensão, que atuava também em concelhos limítrofes, daí o número elevado de detenções”, referiu António Ramos, oficial de Relações-Públicas da GNR de Faro.

Foram apreendidas 9667 doses de heroína, 7632 doses de cocaína, 2855 doses de haxixe, 258 doses de canábis, material usado no tráfico de droga, 69 381 euros em numerário e 6 armas de fogo, entre outros objetos. A rede estava a contribuir para um aumento de insegurança na comunidade, nomeadamente entre os mais jovens. “Há registo de incidentes dentro do próprio grupo como também no exterior relacionado com agressões”, acrescentou o militar.





A operação contou com o reforço de outras valências da GNR e também da ASAE. Os detidos serão ouvidos por um juiz no Tribunal de Faro.