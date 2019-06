GNR da Quinta do Conde prende com mandado inválido

Militares do posto da GNR da Quinta do Conde, em Sesimbra, detiveram duas pessoas no passado domingo, com um mandado de detenção anulado.As mulheres passaram uma noite num posto da GNR, sem que houvesse um mandado de detenção válido, em seu nome.Ao que oapurou, o Tribunal de Sesimbra emitiu mandados de detenção para as duas mulheres, antes do dia 30 de maio, mas chegou à conclusão, nessa quinta-feira, que não seria necessário fazer a detenção, pelo que terá enviado uma comunicação para o posto da GNR a anular o pedido.Ainda assim, no domingo seguinte, militares daquele posto, que já tinham localizado as mulheres, fizeram a abordagem e as duas foram detidas.Fonte da GNR confirmou o sucedido ao