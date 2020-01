GNR dá tiro para travar invasão a centro de saúde em Campo Maior

Uma intervenção da GNR para travar um ladrão de supermercados terminou no sábado com a GNR a disparar para evitar uma invasão do centro de saúde de Campo Maior por parte de familiares e amigos do suspeito.Segundo oapurou, uma patrulha foi acionada para o Intermarché de Campo Maior na sequência de um furto. Quando os militares chegaram, o suspeito tinha fugido, mas a descrição permitiu intercetá-lo próximo do bairro de São Sebastião. Nessa altura, o homem fugiu, mas foi perseguido.Quando foi apanhado, tentou esconder os objetos roubados e a identificação, e ainda resistiu à detenção. De acordo com a GNR, foi "necessário recorrer à força física, estritamente necessária, para efetuar a detenção do mesmo". Na altura o homem, de 35 anos e já referenciado por crimes semelhantes, apresentava um ferimento por ter caído e foi levado ao centro de saúde local.Mas pouco depois dezenas de familiares e amigos começaram a cercar o centro de saúde e tentaram forçar a entrada com o objetivo de resgatar o detido. "Para salvaguardar a segurança dos utentes e dos funcionários que se encontravam no interior, houve necessidade de efetuar um disparo de advertência", confirmou a GNR, adiantando que o tiro foi efetuado para o ar e utilizado um cartucho de borracha.A multidão dispersou e o ladrão foi assistido por um médico. A seguir foi levado ao posto, onde foi constituído arguido e libertado, sendo o processo remetido ao Tribunal de Elvas.