A GNR deteve, em Albufeira, um homem de 25 anos com mandado de detenção internacional por roubo com recurso a arma de fogo, no Luxemburgo.Ao revistarem o suspeito, os militares apreenderam uma faca com lâmina curva, "Karambat", duas balaclavas e um telemóvel. Os Guardas verificaram ainda que o homem de 25 anos tinha um mandado de detenção internacional, de acordo com um comunicado da GNR.O detido ficou em prisão preventiva.