A GNR de Amarante prestou auxílio a um condutor que estava com problemas no motor e bateria no carro que conduzia, esta quarta-feira.



O momento foi registado em fotografia e partilhado na página da rede social Facebook do Comando da GNR do Porto.





Na publicação, pode ler-se que "os militares da Guarda Nacional Republicana, para além de outras missões que lhe estão confiadas, têm como atribuição o garantir da ordem e tranquilidade pública, a segurança e a proteção das pessoas e dos bens".