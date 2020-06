Um militar de Amarante - que tinha sido condenado a 6 anos de cadeia por agredir um homem no posto da GNR - viu a Relação do Porto reduzir a condenação.Norberto Silveira foi agora punido com 3 anos e 3 meses de pena suspensa. Dois guardas, que foram cúmplices, levaram penas de suspensas de 1 ano e 2 meses e 2 anos e meio. Um outro foi ilibado.Os factos ocorreram em 2017, sendo que o principal arguido queria vingar-se de um homem, que tinha desavenças com o seu pai.