GNR de Aveiro detém três suspeitos de extorsão, coação e ofensas à integridade física

A GNR de Aveiro deteve três homens, entre os 37 e os 52 anos, por suspeitas de crimes de extorsão agravada, coação agravada e ofensas à integridade física qualificada registados em Aveiro, Águeda e Coimbra, foi esta sexta-feira anunciado.

Em comunicado, o Comando Territorial de Aveiro refere que a detenção efetuada Núcleo de Investigação Criminal (NIC), ocorrida na terça-feira, culminou "uma investigação que decorreu durante quatro meses".

Os detidos - de 37, 50 e 52 anos - foram presentes na quarta-feira ao Juiz de Instrução Criminal de Aveiro, ficando proibidos de contactar entre si, de se ausentarem da área geográfica dos domicílios e com apresentações diárias no posto policial da sua área de residência.

Os militares deram cumprimento a cinco buscas domiciliárias, uma busca não domiciliária e quatro buscas em veículos, nos concelhos de Aveiro, Águeda e Coimbra, que culminou na detenção dos três homens e na apreensão de 62 doses de cocaína.

"No decorrer das diligências de investigação foi possível apurar que os suspeitos atraíam as vítimas a um encontro para prestação de um serviço ou adquirir um bem e já no local agrediam as vítimas, ameaçando e coagindo-as de seguida", adianta o comunicado.

Segundo a GNR de Aveiro, as ações dos suspeitos sobre as vítimas em alguns casos culminaram com internamento hospitalar e causaram medo, inquietação e grande pânico.

A ação policial contou com o apoio da Unidade de Intervenção, Comando Territorial de Coimbra e Destacamento de Intervenção de Aveiro.