GNR de Aveiro deteve cinco pessoas por tráfico de droga

A GNR de Aveiro deteve quatro homens e uma mulher, com idades entre os 32 e 49 anos, por suspeita de tráfico de estupefacientes, tendo apreendido droga e quase 30 mil euros em dinheiro, informou esta sexta-feira aquela força militar.

Em comunicado, a GNR esclarece que os indivíduos foram detidos na passada quinta-feira, no âmbito de uma investigação que durou cerca de um ano e meio, adiantando que o tráfico era realizado nos concelhos de Aveiro e Vagos, no distrito de Aveiro, e Mira, no distrito de Coimbra.

No decorrer desta operação foram realizadas sete buscas domiciliárias, que resultaram na apreensão de 2.336 doses de haxixe e 134 doses de liamba.

Foram apreendidos também duas viaturas e quase 30 mil euros em dinheiro, que se suspeita ser proveniente da atividade ilícita, refere a GNR.

Fonte da GNR disse à Lusa que esta investigação já tinha resultado na detenção de um homem de 38 anos, há cerca de um ano.

Na altura, os militares apreenderam uma estufa de canábis, material necessário ao seu cultivo, cerca de 900 doses de estupefacientes e 620 euros em dinheiro.

A operação realizada na quinta-feira contou com o reforço do Destacamento de Intervenção de Aveiro, da estrutura de investigação criminal, bem como dos Postos Territoriais da Gafanha da Nazaré, Ílhavo e Vagos.