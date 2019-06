GNR de Avis forçada a mudar de instalações

A GNR está a ser obrigada a deixar as instalações que ocupa em Avis.Segundo apurou o, a proprietária do imóvel tinha dado dois anos para que os militares abandonassem ou comprassem o edifício, prazo que chega hoje ao fim.De acordo com o presidente da autarquia, Nuno Silva, o processo de realojamento desta força de segurança já está em andamento e a GNR vai ser instalada nos antigos Paços do Concelho.O autarca adianta que é obrigação da câmara fazer um esforço para dar condições ao posto da Guarda, face ao clima de insegurança.