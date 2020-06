GNR de Braga apreende arma depois de criança de cinco anos tentar dispará-la

A GNR de Braga apreendeu esta terça-feira uma arma de fogo na localidade de Crespos, depois de ter recebido uma denúncia que dava conta que duas crianças, de cinco e sete anos, tinham livre acesso à arma de fogo em questão.



Segundo informação das autoridades a criança de cinco anos terá mesmo tentado disparar a arma.

A GNR apurou que, efectivamente, a arma "não se encontrava nas devidas condições de acondicionamento, nomeadamente num cofre, com cadeado no gatilho". Foi emitido um mandado de busca domiciliária, que resultou na apreensão de uma arma de alarme e um carregador com cinco munições.

A GNR informa que o caso foi comunicado ao Tribunal de Braga e à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Braga.