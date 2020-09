GNR de Braga condenado a pena suspensa por roubar 105 euros

Um militar da GNR de Braga foi condenado a uma pena suspensa por se ter apoderado de 105 euros. O dinheiro estava no interior de uma carteira perdida, que foi entregue no posto



Os factos remontam ao dia 9 de outubro de 2018. Uma mulher encontrou uma bolsa perdida na vía pública e entregou-a no posto da GNR de braga. Dentro estava uma carteira, que continha 105 euros. O militar que tomou conta da situação apoderou-se depois do dinheiro. Elaborou um auto apenas assinado por si e não referiu qualquer montante.

O guarda foi apanhado e julgado no Tribunal de Braga. Foi condenado a um ano e seis meses de pena suspensa. Para não ser preso, o militar a tem ainda que entregar a quantia de mil euros a uma instituição de solidariedade social. Estava em causa um crime de peculato.

O caso foi descoberto depois da mulher que encontrou a carteira ter ido novamente ao posto. Queria saber como estava a situação, mas não existía qualquer registo. Em tribunal, o guarda negou os factos. Alegou que guardou o dinheiro num envelope para depois o entregar à dona da carteira.