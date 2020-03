GNR de Chaves trava trio dos roubos por esticão

A GNR de Chaves deteve, na sexta-feira, dois homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 17 e os 46 anos, suspeitos da prática de crimes de roubos por esticão. Estão indiciados por vários assaltos do género na região do Alto Tâmega, que aconteciam durante o dia e tinham como alvo sobretudo pessoas idosas.Os três ladrões foram capturados depois de terem realizado mais um roubo. Acabaram por ser intercetados pela GNR que recuperou ainda algum material furtado. São suspeitos de protagonizaram igualmente uma onda de roubos por esticão em território espanhol.Foram presentes, no sábado, a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Chaves, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.