GNR de folga parte a perna em acidente

Militar estava a andar de bicicleta, no IC33, perto de Santiago do Cacém.

08:31

Um militar do comando da GNR de Setúbal fraturou ontem a perna após ter sido atingido por um automóvel, quando andava de bicicleta, no IC33, perto de Santiago do Cacém.



O acidente ocorreu pelas 9h30, num dia de folga do militar. O condutor do automóvel que chocou contra a vítima parou para auxiliar o militar e foi devidamente identificado pela patrulha da GNR que tomou conta da ocorrência. O guarda foi transportado ao hospital do Litoral Alentejano.