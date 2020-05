GNR de folga salva jovem de carro a arder em Almeirim

É um homem de meia-idade, presta serviço na Unidade de Intervenção em Lisboa e na quarta-feira estava de folga. É este o retrato possível do GNR herói que não hesitou em salvar a vida de um jovem, de 26 anos, que estava preso dentro de um carro em chamas, após ter sofrido um despiste, junto à localidade de Almeirim.Tudo aconteceu por volta das 15h00. O jovem seguia de carro, na EN118, quando ao quilómetro 68 entrou em despiste.Antes de se imobilizar, a viatura embateu com violência no rail de proteção. O carro incendiou-se e foram ouvidas explosões. Nesse momento, e apercebendo-se da gravidade do acidente, o militar da GNR não hesitou em parar para socorrer o condutor. Mesmo com a viatura tomada pelas chamas, entrou no carro e conseguiu retirar o jovem, com vida, colocando-o num local em segurança, longe da viatura. Depois, contactou os meios de socorro, sem nunca ter abandonado o condutor ."O militar estava de folga e enfrentou uma situação de perigo eminente para salvar a vida de uma pessoa. É para todos motivo de orgulho", disse aoo capitão Davide Ferreira. "O militar pediu para não ser identificado e nós temos de respeitar a sua decisão", explicou ainda o oficial de relações-públicas da GNR.Segundo apurou o, o jovem sofreu ferimentos graves e foi transportado para o hospital. "Nesta altura permanece internado no Hospital de São José, em Lisboa. Já foi sujeito a uma intervenção cirúrgica e agora aguarda-se pela evolução do estado clínico", explicou fonte da unidade de saúde. O militar herói não sofreu qualquer ferimento, "apenas caíram fagulhas na roupa".O ato heroico foi difundido pelos vários comandos da GNR do País através das redes sociais. Centenas de pessoas deixaram comentários de elogio ao militar.