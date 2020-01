GNR de Lagoa e Carvoeiro ganha três novas viaturas

A GNR passou a contar com duas novas viaturas todo-o-terreno em Lagoa e uma no Carvoeiro. Os três veículos foram oferecidos pela Câmara de Lagoa, que investiu cerca de 90 mil euros na sua aquisição. Há um ano, a autarquia já tinha efetuado a entrega de três motociclos à referida força de segurança ."Sem viaturas, a GNR não consegue desempenhar a sua função da melhor forma", salienta aoLuís Encarnação, presidente da Autarquia, adiantando que só existia "um veículo operacional" em cada dos dois postos do concelho.O autarca refere que a oferta resultou "de conversas tidas com os responsáveis locais da GNR", através das quais foi "possível perceber as necessidades existentes".Luís Encarnação salienta que "certamente a GNR vai dar bom uso às viaturas", as quais "permitem melhorar o patrulhamento no município, apesar de não termos grande criminalidade".Isso mesmo assegura o Comando Territorial de Faro da GNR, segundo o qual "estas viaturas vão permitir reforçar a capacidade operacional daqueles postos territoriais [Lagoa e Carvoeiro] e serão empenhadas no cumprimento das diferentes missões atribuídas à GNR, permitindo uma melhor e mais eficaz resposta às solicitações da população".Em setembro do ano passado, uma outra câmara algarvia - Alcoutim - também tinha feito a entrega de uma viatura todo-o-terreno à GNR para patrulhamento no concelho.