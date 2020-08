GNR de Lagos à espera há dez anos para ter um posto novo

Dez anos. É este o tempo que os militares do Posto Territorial da GNR de Lagos estão à espera para mudarem de instalações, uma vez que as atuais são antigas e estão em avançado estado de degradação. O novo posto vai ficar instalado no Edifício Multifunções do Chinicato. As obras estão atrasadas e a mudança só deverá ocorrer em 2021.A GNR está instalada, desde 1911, numa parte do edifício do antigo Convento de Nossa Senhora do Loreto (1518-1520), posteriormente designado de Nossa Senhora da Glória. O processo para mudança de instalações começou em março de 2011, quando o PCP questionou o Governo sobre as condições desadequadas do edifício. Depois disso, o maior avanço aconteceu em abril de 2015, quando foi assinado o protocolo entre a Câmara de Lagos e a GNR para reinstalação do posto num edifício localizado no Chinicato, propriedade da autarquia. Só cinco anos depois é que as obras de adaptação do edifício começaram.No mês passado, em resposta a questões colocadas pela CDU, a autarquia assumiu que "a empreitada sofreu alguns constrangimentos" e que "a entrega das novas instalações possa ocorrer no final do corrente ano/início de 2021".