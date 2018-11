Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR de Leiria detém sete pessoas por tráfico de droga e posse de armas proibidas

Foi dado cumprimento a cinco mandados de buscas domiciliárias e sete em veículos.

Por Lusa | 18:14

O Comando Territorial de Leiria da GNR informou esta quarta-feira que deteve sete pessoas suspeitas dos crimes de tráfico de estupefacientes e posse de armas proibidas, no concelho de Leiria.



Numa nota de imprensa, a GNR adianta que no âmbito de uma investigação por tráfico de estupefacientes que decorria há oito meses da responsabilidade do Núcleo de Investigação Criminal de Leiria foi dado cumprimento a cinco mandados de buscas domiciliárias e sete em veículos.



Da operação, que se desenrolou na segunda-feira, resultou a detenção de sete homens, com idades compreendidas entre os 20 e os 36 anos, 2.302 doses de heroína, 177 doses de haxixe, 166 doses de cocaína, 31 doses de liamba, seis veículos, três armas de fogo, 10.686 euros em numerário e 61 munições.



A GNR apreendeu ainda 12 telemóveis, nove artigos em ouro, oito televisores, dois 'tablets' e duas consolas, duas balanças de precisão e uma câmara de filmar.



Segundo esta força militar, decorrente da mesma investigação, já haviam sido detidos mais dois suspeitos com 25 e 56 anos, suspeitos de tráfico de estupefacientes, em abril e julho, tendo sido sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência.



Alguns dos sete detidos têm antecedentes criminais por roubo, sequestro e homicídio com recurso a arma de fogo e estão detidos nas instalações da GNR para serem na quarta-feira presentes ao Tribunal Judicial de Leiria, a fim de serem sujeitos a primeiro interrogatório judicial.



Nesta ação, estiveram envolvidos 76 militares de várias valências do Comando Territorial de Leiria, Comando Territorial de Coimbra e da Unidade de Intervenção. A ação contou com o apoio da Polícia de Segurança Pública de Leiria.