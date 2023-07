Um militar da GNR, de 33 anos, travou um assalto violento a uma mulher com dois filhos menores numa estação de metro no centro de Bruxelas, na Bélgica.



O caso ocorreu na última sexta-feira, pelas 21h00. O militar, que pertence à Unidade de Controlo Costeiro da GNR de Lisboa, mas que está de licença, apercebeu-se que o suspeito atacou a vítima no interior do metro, arrancando-lhe um fio de ouro do pescoço e os brincos, fugindo depois.









