GNR de Palmela deteve seis homens suspeitos de dezenas de furtos

A GNR de Palmela deteve hoje seis homens com idades entre os 26 e os 44 anos, suspeitos de diversos crimes de furto nos distritos de Faro, Santarém e Setúbal, anunciou o Comando Territorial de Setúbal.

Os detidos, que segundo a GNR já estavam referenciados pela prática de cerca 30 furtos nos distritos de Évora, Faro, Lisboa, Santarém e Setúbal, estão indiciados pelos crimes de furto qualificado, recetação e dano qualificado.

Segundo um comunicado do Comando Territorial de Setúbal da GNR, os seis homens integravam uma rede que estava a ser investigada há 13 meses e que se dedicava a furtos no interior de armazéns de vestuário, armazéns de tabaco, postos de abastecimento de combustível e estabelecimentos de restauração e bebidas.

A GNR salienta que o grupo também terá sido responsável pelo furto de diversas viaturas de mercadorias, que depois usava em outros assaltos.

Os artigos furtados eram depois vendidos em lojas, mercados e feiras, lê-se no comunicado.

Na operação policial foram ainda efetuadas 13 buscas domiciliárias e outras 13 não domiciliárias, que incluíram buscas numa garagem, numa loja e em diversos veículos, no âmbito das quais foram apreendidas oito viaturas e recuperado diverso material furtado, designadamente vestuário, material de decoração e brinquedos.

De acordo com o comunicado, a operação da GNR de Palmela contou com a colaboração de um total de 170 efetivos, incluindo elementos dos Destacamentos Territoriais de Almada, Montijo e Setúbal, do Grupo de Intervenção de Ordem Pública da Unidade de Intervenção da GNR, dos Destacamentos de Intervenção de Faro, Santarém e Setúbal e da Polícia de Segurança Pública.

Os seis homens deverão ser presentes a primeiro interrogatório judicial, na terça-feira, no Tribunal de Setúbal.