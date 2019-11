GNR de Santiago do Cacém deteve casal por roubos em lares de idosos

Um casal de 51 e 47 anos, foi detido esta terça-feira pela GNR de Santiago do Cacém, no Monte da Caparica, pela prática do crime de roubo em diversos lares de idosos.

Segundo fonte da GNR, "na sequência de uma investigação que durou nove meses, foi possível apurar que o casal de suspeitos fazia-se passar por familiares de utentes que não tinham visitas, e seria nessas visitas que coagiam os idosos a entregar-lhes peças de ouro que teriam na sua posse".

Estes roubos foram cometidos nas zonas de "Alvalade, Penacova, Santa Comba Dão, Santiago do Cacém, Sines e Vila Nova de Santo André", acrescentou a mesma fonte.

No decorrer das diligências foi dado cumprimento a dois mandados de detenção, que culminaram na localização dos suspeitos na sua residência no Monte da Caparica, em Almada e, consequentemente, na sua detenção.

Os dois suspeitos permanecem detidos e serão presentes amanhã, dia 27 de novembro, ao Tribunal Judicial de Setúbal, para aplicação de medidas de coação.