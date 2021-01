GNR de Vila Nova da Barquinha recupera obras de arte roubadas em Tomar há um ano

A Guarda Nacional Republicana (GNR) de Vila Nova da Barquinha recuperou quatro obras de arte em pedra que haviam sido furtadas e que estavam prontas a serem comercializadas num mercado de rua, foi esta quarta-feira anunciado.

Em comunicado, o Comando Territorial do distrito de Santarém refere que a GNR de Vila Nova da Barquinha recuperou no dia 04 de janeiro, "no seguimento de uma denúncia, quatro obras de arte em pedra, que haviam sido furtadas há cerca de um ano na localidade de Tomar".

Segundo a mesma nota informativa, as obras de arte "encontravam-se já reinseridas no mercado e prontas a serem comercializadas num mercado de rua", tendo sido identificado o recetador, um homem de 74 anos.

O processo foi remetido ao Tribunal Judicial de Tomar.