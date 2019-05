Fios, anéis, pulseiras e medalhas em ouro avaliados em mais de 15 mil euros e que estavam em lojas de penhores foram recuperados pela GNR de Viseu, no âmbito de uma investigação que já levou à detenção de um grupo de três homens e duas mulheres, com idades entre os 21 e os 49 anos, suspeito de praticar crimes de burla e roubo no Norte e do Centro do País.

