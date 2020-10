GNR descobre armas e canábis em Aljezur

Um homem de 42 anos foi detido pelos militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR de Portimão, em Odeceixe, no concelho de Aljezur, por suspeita de tráfico de estupefacientes e, ainda, por posse ilegal de armas.A detenção ocorreu na terça-feira, tendo os militares, que já estavam a investigar o suspeito, dado cumprimento a um mandado de busca domiciliária. O homem tinha um planta de canábis com cerca de um metro de altura num terreno anexo à casa, bem como 4,31 gramas de canábis na sua posse.Durante a operação, que teve o apoio do Subdestacamento de Controlo Costeiro de Aljezur, foram apreendidas ainda duas armas de alarme, uma pistola de calibre 7.65 milímetros, um carregador, 42 munições do mesmo calibre da pistola, duas caixas de munições de alarme de calibre 9 milímetros, uma lata de gás pimenta, uma faca borboleta e, ainda, uma estrela de lançar em metal.O detido foi ontem presente ao Tribunal Judicial de Portimão e saiu em liberdade, com Termo de Identidade e Residência.Desde o início deste ano, a GNR apreendeu, no Algarve, cerca de 570 plantas de canábis, tendo detido 29 suspeitos de tráfico de estupefacientes. Mais dois foram identificados.