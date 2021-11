Dois militares da GNR encontraram, na sexta-feira, mais de 400 mil euros escondidos num muro de pedra em Penafiel.

O dinheiro estava guardado em cofres no interior de um muro que separa uma antiga pedreira do caminho de acesso ao campo de tiro do Clube de Caçadores de Rio de Moinhos na zona de Penafiel, avança a imprensa nacional desta quinta-feira.

A GNR abriu investigação para apurar a origem do valor e a quem pertence o dinheiro.