GNR desconhece velocidade do carro em que seguia Sara Carreira

Quase oito meses depois do acidente que tirou a vida à benjamim da família, o clã Carreira desespera por conclusões da investigação. O processo continua na GNR, que pediu uma extensão do prazo para concluir a investigação. Há vários pormenores ainda sem resposta, entre eles a velocidade a que seguia o Range Rover Evoque conduzido por Ivo Lucas e os outros carros envolvidos.O sofrimento de todos os que gostavam de Sara Carreira ganha ainda mais peso uma vez nem à família as autoridades dão qualquer informação sobre de quem foi a responsabilidade do acidente mortal na A1 no dia 5 de dezembro. Esta situação já motivou até um requerimento de aceleração processual ao Tribunal de Santarém. Sabe oque após o pedido feito pelo cabo da GNR que lidera o inquérito no Núcleo de Investigação a Crimes em Acidente de Viação (NICAV) foi determinado pela procuradora Isabel Varajão um prazo de 120 dias para apresentar resultados. Esse limite será atingido a meio de agosto.