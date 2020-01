GNR desenterra armas de guerra do Exército Suíço

A GNR de Viseu encontrou seis espingardas, que ao que tudo indica pertencem ao Exército Suíço, enterradas em Vila Nova de Paiva. A descoberta surgiu após as autoridades suíças terem pedido apoio na investigação, que já levou à prisão de dois emigrantes portugueses, de 23 e 29 anos. No nosso País, um antigo emigrante, de 46 anos e também de nacionalidade portuguesa, foi constituído arguido e confessou o envolvimento nos crimes.O grupo dedicava-se ao furto de garagens, armazéns, parques de estacionamento e residências na Suíça. A GNR de Viseu foi para o terreno e conseguiu recuperar fardamento do Exército Suíço, 14 bicicletas e dois motociclos que seriam vendidas em Portugal, no mercado negro. Ao que oapurou, os objetos estão avaliados em mais de 75 mil euros."Na Suíça corre a investigação por furto qualificado e nós fizemos o nosso trabalho de cooperação", explicou o tenente-coronel Adriano Resende, da GNR de Viseu. A investigação continua, no sentido de apurar se há mais material furtado e intervenientes.