GNR desfaz rede de tráfico de droga em Oliveira do Hospital

A GNR da Guarda deteve dois casais, com idades entre os 28 e 38 anos, por trabalharem em rede na venda e tráfico de droga, que servia toda a região Centro a partir de Oliveira do Hospital.O grupo era investigado desde 2017 pelo Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Gouveia.As detenções dos dois homens e duas mulheres, com antecedentes por tráfico de droga, aconteceu sexta-feira, na sequência de quatro mandados de detenção e de sete buscas às casas dos suspeitos, bem como a terrenos envolventes.Foram apreendidas duas mil doses de canábis, perto de uma centena de pés e sementes de canábis e 168 doses de haxixe.Foram apreendidas ainda três viaturas, munições e mais de nove mil euros em dinheiro.