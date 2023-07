A GNR desmantelou uma rede organizada suspeita de evasão e fraude fiscal ao regime do IVA na transação de viaturas usadas, constituindo três arguidos, entre os quais uma empresa. Também há suspeitas de branqueamento de capitais, fraude contra a Segurança Social e falsificação de documentos. A ‘Operação Low Price’ realizou-se nos distritos de Lisboa e Setúbal.A rede dedicava-se à obtenção de vantagens patrimoniais ilegítimas, através da emissão e contabilização de documentos com a intenção de concretizar a evasão e fraude fiscal ao regime do IVA na transação de viaturas usadas, adquiridas no mercado comunitário.