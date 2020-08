GNR desmantela estufa com mais de 250 plantas de canábis em Albufeira

A GNR de Faro anunciou esta terça-feira o desmantelamento de uma estufa de canábis com mais de 250 plantas, na localidade de Paderne, em Albufeira.Um homem de 44 anos, que já andava a ser investigado há cerca de um mês pelas autoridades, foi detido no seguimento de uma busca domiciliária.Foram ainda apreendidos 255 plantas de cannabis, 31 sacos de adubo, um revólver adaptado calibre 4, 72 munições de vários calibres, um computador, um tablet e dois telemóveis.O suspeito vai ser presente a um juiz na próxima quarta-feira para conhecer as medidas de coação que lhe vão ser aplicadas.