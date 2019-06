GNR desmantela fábrica de tabaco em Loulé

A Unidade de Ação Fiscal da GNR, através do Destacamento de Ação Fiscal de Faro, desencadeou, terça-feira, na zona de Loulé, uma operação que resultou na detenção de 13 indivíduos - 12 homens e uma mulher, com idades entre os 30 e 65 anos, de nacionalidade polaca, ucraniana, romena, russa e portuguesa - e na apreensão de tabaco suficiente para produzir cerca de 46 milhões de cigarros.O objetivo foi desmantelar uma fábrica ilegal de produção de cigarros em larga escala.Em sete buscas domiciliárias, uma à fábrica de tabaco e uma a um armazém, foram apreendidos cerca de 15 milhões e 600 mil cigarros, 17 toneladas de folha de tabaco, 14 toneladas de tabaco triturado, cinco máquinas de trituração de folha de tabaco, seis viaturas ligeiras e uma arma de fogo. Estima-se que a fraude e evasão fiscal sejam de montante superior a 9 milhões e 600 mil euros.Foram ainda constituídos dois arguidos de nacionalidade grega, com 37 e 60 anos, suspeitos de integrarem este grupo criminoso.A operação, inédita em Portugal, envolveu 100 militares, da Unidade de Ação Fiscal, da Unidade de Intervenção e dos Comandos Territoriais de Beja, Évora, Faro, Portalegre e Santarém.